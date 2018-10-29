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Миколенко – о поражении от ФК Львов: В чемпионате еще будет много матчей

28 октября 21:06 118 Читати українською
Миколенко – о поражении от ФК Львов: В чемпионате еще будет много матчей
Виталий Миколенко / ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал поражение от ФК Львов в 13 туре УПЛ.

"Моя родная позиция – левый защитник, а в центре начал играть за Динамо U-19. Не нужно вешать нос. В чемпионате будет много матчей.

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Нужно выходить против Шахтера и добиваться положительного результата. Не могу сказать, что была усталость после Ренна", – сказал Миколенко в эфире FootballHub.

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Напомним, Динамо минимально уступило Львову в 13 туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче забил Тейлор на 21 минуте.

Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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Динамо Киев - Львов Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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