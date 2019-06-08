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Миколенко – о поединке с Сербией: На поле была дисциплина, все выполняли установки тренера

08:53 19 Читати українською
Миколенко – о поединке с Сербией: На поле была дисциплина, все выполняли установки тренера
Виталий Миколенко / Соцсети

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Сербией в 3-квалификационном раунде к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Учитывая то, что это была игра сборной, играли с максимальной самоотдачей. Наверное, обыграли сербов с таким крупным счетом, так как всерьез готовились. На поле была дисциплина, все выполняли установки тренера. До конца, до финального свистка.

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В конце матча было трудно физически. Но это сборная, здесь интенсивность велика. К нам был ряд претензий и требований от Шевченко? Если тренер будет доволен командой, то уже дальше двигаться некуда.

Атмосфера на Львов Арене? Это один из факторов, почему у меня была мечта играть за национальную сборную. Состояние нового газона отличное", – цитирует Миколенко Sport.ua.

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Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Украина - Сербия
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