Миколенко – о поединке с Сербией: На поле была дисциплина, все выполняли установки тренера

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Сербией в 3-квалификационном раунде к Евро-2020.

"Учитывая то, что это была игра сборной, играли с максимальной самоотдачей. Наверное, обыграли сербов с таким крупным счетом, так как всерьез готовились. На поле была дисциплина, все выполняли установки тренера. До конца, до финального свистка.

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В конце матча было трудно физически. Но это сборная, здесь интенсивность велика. К нам был ряд претензий и требований от Шевченко? Если тренер будет доволен командой, то уже дальше двигаться некуда.

Атмосфера на Львов Арене? Это один из факторов, почему у меня была мечта играть за национальную сборную. Состояние нового газона отличное", – цитирует Миколенко Sport.ua.

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