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Миколенко – о матче с Лугано: Потеряли два очка, поскольку Динамо всегда стремится побеждать

11:36 55 Читати українською
Миколенко – о матче с Лугано: Потеряли два очка, поскольку Динамо всегда стремится побеждать
Виталий Миколенко / Футбол 24

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал игру команды в Швейцарии против Лугано в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

 

"В первом тайме допускали много ошибок, поэтому было много контратак на наши ворота. Во втором тайме прибавили в точности передач, пытались вскрыть оборону соперника, но, как видите, не сложилось.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Думаю, потеряли два очка, поскольку мы всегда играем на максимуме и стремимся только побеждать. Мы готовились к этой команде, знали, что они закрываются. Но забить сегодня не удалось. Нечего расстраиваться, поскольку уже через два дня следующая игра. Обидно, не набрали три очка", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

Напомним, поединок Лугано – Динамо завершился без забитых мячей. После двух туров в активе киевлян четыре очка, а у швейцарцев всего один зачетный пункт.

Лугано – Динамо: логичная, но не критичная ничья, невнятный Жерсон, ненадёжная оборона киевлян и хороший матч Миколенко

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Лугано – Динамо: логичная, но не критичная ничья, невнятный Жерсон, ненадёжная оборона киевлян и хороший матч Миколенко
05:10
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Лугано - Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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