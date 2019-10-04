Миколенко – о матче с Лугано: Потеряли два очка, поскольку Динамо всегда стремится побеждать

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал игру команды в Швейцарии против Лугано в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"В первом тайме допускали много ошибок, поэтому было много контратак на наши ворота. Во втором тайме прибавили в точности передач, пытались вскрыть оборону соперника, но, как видите, не сложилось.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Думаю, потеряли два очка, поскольку мы всегда играем на максимуме и стремимся только побеждать. Мы готовились к этой команде, знали, что они закрываются. Но забить сегодня не удалось. Нечего расстраиваться, поскольку уже через два дня следующая игра. Обидно, не набрали три очка", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

Напомним, поединок Лугано – Динамо завершился без забитых мячей. После двух туров в активе киевлян четыре очка, а у швейцарцев всего один зачетный пункт.

Лугано – Динамо: логичная, но не критичная ничья, невнятный Жерсон, ненадёжная оборона киевлян и хороший матч Миколенко