"Боюсь ли я играть против соперников такого уровня? Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшем турнире мира – это праздник для нас. Это скорее радость, я не боюсь.

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Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с Бохумом. На табло – 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это и есть немецкий футбол", – сказал Виталий Миколенко в эфире YouTube-проекта "Бомбардир".

Напомним, Динамо встретится в поединке с Баварией уже сегодня, 29 сентября. Начало матча в 22:00 по Киеву. В первом туре мюнхенцы завоевали три очка, разбив Барселону со счетом 3:0. Киевляне расписали нулевую ничью с Бенфикой.

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