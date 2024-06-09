– Ты сыграл первый матч после восстановления. Как себя чувствовал?

– Чувствовал себя после травмы неплохо, но есть некоторые проблемы – это не связано с моим повреждением. Но немножко чувствовал дискомфорт, поэтому не на 100 процентов был готов к этой игре.

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– Как думаешь, эта игровая практика поможет в дальнейшем восстановлении?

– Конечно, это было в нашем плане, мы обсуждали с тренерским штабом, что сейчас я должен сыграть определенное время. 45 минут было достаточно. Я мог бы и больше, но проблемы немножко помешали мне. Рад, что сыграл 45 минут – это очень важно для моей физической подготовки перед Евро. Я счастлив, что вернулся на поле.

– В первом тайме был довольно экспериментальный комплект защитников. Вероятно, в такой комплектации вы еще никогда не играли. Насколько это сказалось?

– Команда пропускает, не только защитники. Тем более нам забили со стандартов 2 мяча, поэтому пропустила команда. Все не доиграли где-то, я не могу кого-то выделить, что кто-то один виноват. Все не доиграли, поэтому пропустили 3 мяча.

Два гола со стандартов – это очень большая проблема. Я уверен, что мы разберем эти ошибки и больше не будем повторять их. Еще один мяч был с подачи – тоже тяжелый гол, я думаю, для голкипера был. Я пересматривал уже этот момент – был тяжелый мяч. Думаю, что мы разберем ошибки и будем готовиться к товарищескому матчу с Молдовой.

– Оправившись после пропущенных голов, мы наладили игру и начали организовывать атаки.

– Нам давалась игра и до пропущенных мячей. Был очень хороший момент, когда Малиновский отдал на Зубкова, мы его не реализовали. У нас были хорошие моменты. Есть такие матчи, когда ты не забиваешь, и забивают тебе. Думаю, это очень большой урок для нас перед Евро. Важно сделать выводы после этого матча и идти дальше.

Не скажу, что мы были под нагрузкой – после Германии много дней прошло. У тех, кто не играл с Бундестим, была хорошая тренировка. Сейчас тренерский штаб пытается сделать так, чтобы все были в одинаковой физической готовности перед Евро. Думаю, что мы в правильном направлении, – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

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