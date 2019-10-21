Миколенко – лучший игрок 11 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 11-го тура Favbet Лиги.

После опроса специалистов, входящих в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком 11-го тура признан защитник киевского Динамо Виталий Миколенко.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, в отчетном туре киевляне одержали важную победу над Александрией, которая позволила "бело-синим" подняться на второе место в турнирной таблице. Миколенко забил единственный гол в этом матче ударом головой. Это взятие ворот стало для 20-летнего защитника первым в УПЛ.

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