"Миколенко – голевая машина": наставник Эвертона в восторге от прогресса украинца
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч поделился мнениями по поводу игры защитника Виталия Миколенко. В матче 12-го тура АПЛ Кристал Пэлас – Эвертон украинец забил гол.
"Я очень рад этому. Мико – голевая машина. Он едва не оформил дубль, когда пробил в стойку.
Феерия Миколенко с голом украинца в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
Он наслаждается футболом. Он адаптировался к тому, что происходит вокруг, привык к команде и очень хорошо работает", – цитирует Дайча официальный сайт Эвертона.
Напомним, Миколенко забил уже во втором поединке подряд (в прошлом туре украинец отличился в воротах Брайтона). Его старания в матче с Кристал Пэлас были вознаграждены лучшей оценкой среди всех игроков своей команды.
Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ