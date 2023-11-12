"Я очень рад этому. Мико – голевая машина. Он едва не оформил дубль, когда пробил в стойку.

Феерия Миколенко с голом украинца в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3

Он наслаждается футболом. Он адаптировался к тому, что происходит вокруг, привык к команде и очень хорошо работает", – цитирует Дайча официальный сайт Эвертона.

Напомним, Миколенко забил уже во втором поединке подряд (в прошлом туре украинец отличился в воротах Брайтона). Его старания в матче с Кристал Пэлас были вознаграждены лучшей оценкой среди всех игроков своей команды.

Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ