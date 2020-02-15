Миколенко – 4-й в списке самых дорогих левых защитников до 21 года

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко занял высокое место среди самых молодых защитников мира.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко попал в символическую сборную самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Trаnsfermarkt.

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Известный немецкий портал на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал "десятку" самых ценных беков. 20-летний украинец, которого оценили в 10 млн евро, занимает почетную четвертую строчку.

Возглавляет рейтинг 19-летний представитель мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис, который стоит 40 млн евро. Вторым идет 18-летний Райан Аит-Нури из французского Анже – за футболиста просят 17 млн ​​евро. Замыкает тройку игрок Кальяри – 20-летний Лука Пеллегрини, который стоит 15 млн евро.

К слову, Миколенко в текущем сезоне провел за свой клуб 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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