Бывший форвард Палермо и Ювентуса Фабрицио Микколи вернулся на свободу с определенными ограничениями.

Экс-футболист вышел из тюрьмы с испытательным сроком, сообщает Sportmediaset. Там Микколи пребывал с ноября 2021 года.

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Теперь Фабрицио получил возможность работать в основанной им футбольной школе с испытательным сроком. Микколи обязан возвращаться домой в полночь и соблюдать абсолютный запрет на посещение пострадавших.

Напомним, 42-летний экс-форвард является легендой Палермо, став лучшим бомбардиром в истории клуба (81 гол в 179 поединках). Микколи завершил карьеру в 2015 году.

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