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Микицей продолжит карьеру в Латвии

5 июля 23:47 5 Читати українською
Микицей продолжит карьеру в Латвии
Станислав Микицей / ФК Александрия

Украинский защитник Станислав Микицей стал игроком латвийской Елгавы.

Елгава на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника Станислава Микицея. Контракт рассчитан на полгода.

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Последним клубом футболиста была Александрия, за которую он сыграл 16 поединков и помог завоевать первую в истории "бронзу" УПЛ.

Микицей является воспитанником Шахтера. Также выступал за Ильичевец и полтавскую Ворсклу.

Елгава сейчас находится в зоне переходных матчей за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Латвии.

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Теги
Станислав Микицей Станислав Микицей Елгава Елгава Трансферы Украинцы за рубежом Мир
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