Микицей продолжит карьеру в Латвии

Украинский защитник Станислав Микицей стал игроком латвийской Елгавы.

Елгава на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника Станислава Микицея. Контракт рассчитан на полгода.

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Последним клубом футболиста была Александрия, за которую он сыграл 16 поединков и помог завоевать первую в истории "бронзу" УПЛ.

Микицей является воспитанником Шахтера. Также выступал за Ильичевец и полтавскую Ворсклу.

Елгава сейчас находится в зоне переходных матчей за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Латвии.