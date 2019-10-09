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Миятович: Состав Реала не внушает уверенности в том, что будут какие-то трофеи

17:19 37 Читати українською
Миятович: Состав Реала не внушает уверенности в том, что будут какие-то трофеи
Предраг Миятович / Sportmedia

Бывший нападающий Реала и сборной Югославии Предраг Миятович поделился мнением о перспективах Королевского клуба в нынешнем сезоне.

"Мне кажется, что в Реале не совсем довольны составом. Он не внушает уверенности в том, что команда завоюет титулы в конце сезона. Часть игроков Реала травмированы, и это проблема для Зидана. Над этим нужно внимательно поработать.

"Бейл будет иметь проблемы, если останется в Реале", – Миятович

Что касается критики в адрес Куртуа, то мне кажется, что сейчас на Сантьяго Бернабеу считают, что он, возможно, не тот вратарь, который может стать преемником тех выдающихся голкиперов, которые защищали ворота Реала в последние годы", – цитирует Миятовича AS.

Напомним, Миятович выступал за Реал с 1996-го по 1999-й год.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Предраг Миятович Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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