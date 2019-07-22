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"Мой поступок был отвратительным", – защитник Севильи попросил прощения у форварда Ливерпуля за грубый фол

17:58 101 Читати українською
"Мой поступок был отвратительным", – защитник Севильи попросил прощения у форварда Ливерпуля за грубый фол
Защитник Севильи снес форварда Ливерпуля / Фото Standart

Спарринг между Ливерпулем и Севильей был не таким уж и товарищеским.

Севилья переиграла триумфатора Лиги чемпионов (2:1).

Удаление за брутальный фол и обилие голевых моментов в видеообзоре матча Севилья – Ливерпуль – 2:1

На 76-й минуте поединка защитник Севильи Ньянон со всей силы врезал по ногам нападающего Ливерпуля Яссера Ларучи. Жертву сразу забрали медики, а игрок андалусийцев получил красную карточку.

"Я публично приношу извинения Ливерпулю, семье футболиста и фанатам. Я совершил отвратительный поступок. Осознаю, что такие вещи не должны происходить на футбольном поле, независимо от ситуации. Держу кулаки за этого парня и его семью", – написал Ньянон в твиттере .

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О тяжести травмы Ларучи пока не сообщается.

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