Издание Anfield Watch сообщает, что Ливерпуль продолжает поиски усиления позиции центрального защитника. Главными кандидатами являются защитник Кристал Пэлас Марк Гэхи и центрбек Пармы Джованни Леони.

Отмечается, что они достаточно разные по профилю. Так, Гэхи является не самым высоким игроком, но компенсирует это другими качествами и большим опытом выступлений в АПЛ. Леони же называют "еще сырым", но по потенциалу он будто не уступает Дину Хёйсену, который этим летом перешел из Борнмута в Реал за 62,5 миллиона евро.

Более дешевой альтернативой им назвали Тараса Михавко. Издание отмечает пасовую игру украинца (9,34 его паса за 90 минут в направлении последней трети поля с точностью 74%), а также умение играть на втором этаже (86,2% выигранных единоборств по версии CIES).

К слову, в текущей кампании Тарас Михавко сыграл 5 матчей за Динамо и забил 1 гол. Контракт 20-летнего защитника с киевским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Михавко в 5 миллионов евро.

