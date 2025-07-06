Защитник Динамо Тарас Михавко рассказал о подготовке к новому сезону и как относится к вниманию СМИ к себе.

– Морально удалось восстановиться после чемпионата Европы? Уже полностью переключился на клубные дела?



– Да, конечно. Я готов и хочу достичь максимальных результатов с командой. Работаем и с нетерпением ждем как на официальные матчи, так и товарищеские спарринги.

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– Над эмблемой появилась третья звезда. Это добавляет ответственности?

– Да, конечно, это история, в которую мы попали. Приятно, тем более это не рядовое чемпионство, а юбилейное – 30-е. Большая честь и гордость играть за такой клуб.



– Европейские эксперты часто тебя вносят в рейтинги лучших молодых футболистов. Следишь ли ты за подобными рейтингами?

– Не слежу, в принципе. Бывает, родители или друзья мне говорят о чем-то подобном, но сам специально не отслеживаю подобные новости. В то же время не беру особо во внимание подобные рейтинги, потому что не считаю это каким-то большим достижением. Есть над чем работать, развиваться, а на подобные признания экспертов стараюсь внимания не обращать, – сказал Михавко для пресс-службы Динамо.

Напомним, что Тарас Михавко попал в список претендентов на престижную награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту Европы.

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