Михалик устроил драку на футзальном турнире в Луцке – его команда играла в форме российского клуба

Бывший игрок Динамо и сборной Украины стал одним из главных фигурантов драки во время "Новогоднего турнира" по футзалу в Луцке.

Михалик, который сейчас выступает в Первой лиге за Волынь, после ряда эпизодов, где соперники его команды играли довольно грубо, не выдержал и начал драку. После этого в потасовку вступили также запасные игроки обеих команд.

Михалик может вернуться в Локомотив

Отметим, что благодаря арбитрам и персоналу серьезной драки не произошло. В результате Михалик был удален и не смог доиграть встречу до конца.

Примечательно, что команда Михалика, которая представляла родной город экс-игрока сборной Украины – Любешов, играла в форме московского Локомотива, цвета которого Тарас защищал с 2013 по 2019 год.

Добавим, что традиционный "Новогодний турнир" по футзалу в Луцке проводится уже 23 года подряд. На этот раз, кроме Михалика, там сыграли также такие известные футболисты, как Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.

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