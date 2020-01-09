toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Михалик устроил драку на футзальном турнире в Луцке – его команда играла в форме российского клуба

9 января 11:11 1656 Читати українською
Михалик устроил драку на футзальном турнире в Луцке – его команда играла в форме российского клуба
Тарас Михалик / фото из соцсетей

Бывший игрок Динамо и сборной Украины стал одним из главных фигурантов драки во время "Новогоднего турнира" по футзалу в Луцке.

Михалик, который сейчас выступает в Первой лиге за Волынь, после ряда эпизодов, где соперники его команды играли довольно грубо, не выдержал и начал драку. После этого в потасовку вступили также запасные игроки обеих команд.

Михалик может вернуться в Локомотив

Отметим, что благодаря арбитрам и персоналу серьезной драки не произошло. В результате Михалик был удален и не смог доиграть встречу до конца.

Примечательно, что команда Михалика, которая представляла родной город экс-игрока сборной Украины – Любешов, играла в форме московского Локомотива, цвета которого Тарас защищал с 2013 по 2019 год.

Добавим, что традиционный "Новогодний турнир" по футзалу в Луцке проводится уже 23 года подряд. На этот раз, кроме Михалика, там сыграли также такие известные футболисты, как Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
931
Теги
Видеоновости Тарас Михалик Тарас Михалик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
29
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук