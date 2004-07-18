Михалик продлил контракт с Локомотивом, – СМИ

Московский Локомотив продлил контракт с защитником Тарасом Михаликом на 1 год.

Тарас Михалик подписал новый контракт с Локомотивом до 2019 года, сообщает Спорт-Экспресс.

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Украинский защитник присоединился к "железнодорожникам" в 2013 году, до этого выступал за киевское Динамо.

В сезоне 2017/2018 Локо впервые за 14 лет выиграл чемпионат России, за год до этого подопечным Юрия Семина покорился Кубок.