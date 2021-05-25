"Когда полгода назад мне предложили тренировать Волынь-2, то, прежде всего, мне хотелось убедиться, моё ли это дело. Понравилось, неудивительно, что каждое занятия ждал с таким нетерпением. Именно поэтому и решил учиться на тренерских курсах, по окончании которых получу лицензию категории А УЕФА, дающую право возглавлять команды Первой лиги. В начале июня собираюсь пройти в Киеве собеседование.

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Слышал ли я, что вскоре Волынь-2 прекратит свое существование? Да, но официальной информации еще нет. Этот вопрос в компетенции клубного руководства, мы же пока заняты подготовкой своих подопечных к завершающим поединкам сезона", – цитирует Михалика Meta-ratings.

К слову, в нынешнем сезоне Волынь-2 за три тура до окончания чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице Второй лиги Группы А. Недавно появилась информация, что лучане после невыхода в УПЛ откажутся от второй команды.

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