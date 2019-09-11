Михалик помогал украинской армии во время выступлений в России

Ультрас луцкой Волыни заставили Тараса Михалика раскрыть некоторые тайны своего пребывания в России.

Защитник Волыни Тарас Михалик признался, что во время выступления в составе московского Локомотива оказывал финансовую поддержку украинской армии. На такую откровенность его спровоцировали ультрас волынского клуба, за который теперь будет выступать Тарас. Болельщики упрекали его выступлениями во время войны в стране-агрессоре.

Михалик и Чачуа стали игроками Волыни, – СМИ

Как оказалось, ультрас луцкого клуба не знали о факте помощи армии со стороны Михалика, поэтому относились к его возвращению в Волынь неоднозначно. 35-летний украинец не считал нужным это афишировать. Болельщики изменили свое отношение к игроку, так как узнали его гражданскую позицию и его отношению к войне, – сообщает шоу Бомбардир.

Напомним, Михалик выступал в составе московского клуба в 2013-2019 годах.

По итогам прошлого сезона Волынь заняла 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, но в переходных матчах за право играть в элитном дивизионе уступила Карпатам (0:0, 1:3).

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя