"Я не люблю обсуждать такие вещи. Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не значит, что все депутаты – патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может, кто-то стесняется, другой в эту минуту переживает какие-то свои волнующие моменты, третий сосредоточен на игре. Конечно, приятнее видеть, когда все поют.

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Сначала я тоже не пел. Даже не знаю, почему. То ли боялся, то ли просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов – поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою.

И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. "Да, теперь будешь петь. Дай мне слово", – говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете", – отметил Михалик в интервью журналу Футбол.

Напомним, 36-летний центрбек выступал за киевские ЦСКА и Динамо, Закарпатье, московский Локомотив и Волынь. Также в его активе есть 32 матча за сборную Украины.

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