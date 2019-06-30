Михалик официально покинул Локомотив – экс-динамовец получил предложение от Волыни

Украинский хавбек Тарас Михалик стал свободным агентом и может вернуться в родной город.

Локомотив объявил об уходе Тараса Михалика. Бывший игрок Динамо и сборной Украины провел в команде 6 лет и стал чемпионом России 2017/18.

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"Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ", – попрощались с украинцем в ​​официальном Twitter Локомотива. К слову, в сезоне 2018/19 хавбек не провёл ни одного матча в чемпионате.

Напомним, ранее Михалик выступал за ЦСКА Киев, Закарпатье и Динамо. Провел 32 матча в составе сборной Украины. Сейчас 35-летний полузащитник тренируется с луцкой Волынью.

"Я пятый день тренируюсь с Волынью. Луцк – мой родной город, а ехать никуда уже не хочу. Клуб предложил мне годичный контракт, поэтому сейчас я тренируюсь, а позже решим. Задача команды – возвращение в УПЛ", – цитирует Михалика Sport24.

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