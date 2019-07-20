toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
НЬЮКАСЛ - ВЕСТ ХЭМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Михалик и Чачуа стали игроками Волыни, – СМИ

19:15 77 Читати українською
Михалик и Чачуа стали игроками Волыни, – СМИ
Тарас Михалик / фото из соцсетей

Перволиговая Волынь подписала двух новых исполнителей.

Бывшим защитник Динамо Тарас Михалик и экс-игрок молодежной сборной Украины Амвросий Чачуа перешли в Волынь, утверждает Sport Arena.

Карпаты уступили Вересу, Олимпик разгромил Металлист 1925 – результаты товарищеских матчей украинских клубов

Михалик, последним клубом которого был московский Локомотив, не играл в последнем контрольном матче Волыни из-за травмы, полученной на закарпатском сборе команды.

Чачуа, в свою очередь, сыграл в матче против ФК Львов (1:2) в непривычной для себя позиции правого защитника.

Кожанов специально не забил сомнительный пенальти – поступок дня

По итогам прошлого сезона Волынь заняла 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, но в переходных матчах за право играть в элитном дивизионипоступилася Карпатам (0:0, 1:3).

blog_ava
Главные новости футбола 19 июля: Алжир стал триумфатором КАН-2019, УПЛ официально изменила формат чемпионата Украины
07:00
476
Теги
Трансферы Тарас Михалик Тарас Михалик Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Волынь Волынь Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
0
мин
Бенфика
23:00
Чивас Гвадалахара
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук