Михалик и Чачуа стали игроками Волыни, – СМИ

Перволиговая Волынь подписала двух новых исполнителей.

Бывшим защитник Динамо Тарас Михалик и экс-игрок молодежной сборной Украины Амвросий Чачуа перешли в Волынь, утверждает Sport Arena.

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Михалик, последним клубом которого был московский Локомотив, не играл в последнем контрольном матче Волыни из-за травмы, полученной на закарпатском сборе команды.

Чачуа, в свою очередь, сыграл в матче против ФК Львов (1:2) в непривычной для себя позиции правого защитника.

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По итогам прошлого сезона Волынь заняла 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, но в переходных матчах за право играть в элитном дивизионипоступилася Карпатам (0:0, 1:3).