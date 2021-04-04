Экс-защитник Динамо и сборной Украины Тарас Михалик рассказал о переходе в московскую команду в 2013-м и желании покинуть ее из-за ситуации с войной на Востоке.

"Вариант с Локомотивом появился еще до Сёмина – команду должен был принять Кучук. Мы с ним встретились в Киеве, посидели, он сказал, что хочет видеть меня там. Они знали, что я хочу уходить из Динамо – был такой момент в карьере, когда уже меньше играл, больше ошибался. Не скажу, что решающую роль сыграла конкуренция с Видой, просто знал, что мне нужно что-то менять – начал двигаться не в ту сторону, пошел спад.

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Были и другие варианты, но встреча с Кучуком все решила. Хотя при нем я редко играл. Он говорил, что я играю в свой динамовский футбол, а у него другая игра – он играет в короткий пас. Только потом пришел Сёмин.

Когда еще был Майдан – я часто мог включить что-то у себя на планшете, а партнеры спрашивали: "Что ты это там включаешь?". Мне было интересно, что происходит в моей стране. Когда война началась – часто спрашивали, что и как. Потому что российское телевидение говорило одно, а спрашивали, как на самом деле.

Были моменты, когда накипело и хотел разрывать контракт – но советовали успокоиться и доиграть, мол, "что ты себе там найдешь, будешь заканчивать". Товарищи по команде поддерживали и говорили на эту тему: "Ты помогаешь, как можешь, а все остальное...", – рассказал Михалик в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Тарас перешел в Локомотив из Динамо в 2013-м и пробыл в московской команде до 2019 года. Оттуда вернулся в Украину в Волынь, где и завершил карьеру. С февраля 2021-го входит в тренерский штаб Волыни-2.

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