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Михайлович выписан из больницы – тренер Болоньи борется с тяжелой болезнью

21:39 50 Читати українською
Михайлович выписан из больницы – тренер Болоньи борется с тяжелой болезнью
Синиша Михайлович / Фото ФК Болонья

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович не опускает руки в важнейшем поединке своей жизни.

13’ Павел Давидович
37’ Мигель Велозу
 
Никола Сансоне 15’
13’ Павел Давидович
15’ Никола Сансоне
37’ Мигель Велозу

Сербский специалист успешно прошел первый курс химиотерапии и покинул стены больницы, сообщает официальный сайт Болоньи.

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Ранее врачи диагностировали у Синиши Михайловича лейкемию. Несмотря на страшную новость 50-летний наставник не покинул тренерское кресло итальянского клуба.

Напомним, в первом туре Серии А Болонья на выезде расписала боевую ничью с Вероной (1:1).

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Италия Верона - Болонья Болонья Болонья Синиша Михайлович Синиша Михайлович
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