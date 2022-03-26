"Мне посоветовали пройти курс терапии, который в этот раз должен задавить болезнь на стадии зародыша. Я не собираюсь приходить в упадок, как 2,5 года назад. На этот раз буду иметь "фору", чтобы болезнь не развивалась.

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Вы можете видеть, что эта болезнь очень смела, потому что решила второй раз сойтись со мной. Если первого урока ей было мало, я преподам еще один. Это путь жизни, состоящий из взлетов и падений. Есть ямы, в которые можно упасть, но нужно всегда находить силы, чтобы подняться.

В начале следующей недели мне придется взять отпуск, и меня примут в больницу Сант-Орсолы. Я знаю, что я в хороших руках. Я стал более спокойным, чем 2,5 года назад. Я знаю, что мне делать, и ситуация другая. Надеюсь, что это будет быстро", – цитирует Михайловича Football Italia.

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