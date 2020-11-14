"Баджо, Дель Пьеро, Манчини, Дзола... Тотти был универсальнее каждого из них. Он забил 250 мячей и отдал более тысячи голевых передач.

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Когда смотришь на то, кто получал "Золотой мяч", то удивляешься, что Тотти его не выиграл. Я никогда не видел плеймейкера с таким первым касанием, как у него", – цитирует автобиографию серба Football Italia.

Напомним, что Франческо Тотти всю игровую карьеру провел в составе столичной Ромы. За "волков" он отыграл 25 сезонов, а Михайлович был его одноклубником в 1992-1994 гг.

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