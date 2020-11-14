Михайлович удивил выбором сильнейшего игрока, который никогда не получал "Золотой мяч"
Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович уверен, что легенда Ромы Франческо Тотти обязан был получить "Золотой мяч".
"Баджо, Дель Пьеро, Манчини, Дзола... Тотти был универсальнее каждого из них. Он забил 250 мячей и отдал более тысячи голевых передач.
"Шевченко и Оуэн не лучше Тотти": Кьеллини поражен отсутствием "Золотого мяча" у легенды Ромы
Когда смотришь на то, кто получал "Золотой мяч", то удивляешься, что Тотти его не выиграл. Я никогда не видел плеймейкера с таким первым касанием, как у него", – цитирует автобиографию серба Football Italia.
Напомним, что Франческо Тотти всю игровую карьеру провел в составе столичной Ромы. За "волков" он отыграл 25 сезонов, а Михайлович был его одноклубником в 1992-1994 гг.
"Якби не футбол, міг би працювати на заправці": Франческо Тотті – про Фонсеку в Ромі та гол, який допоміг одружитися