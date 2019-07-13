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Михайлович покинет Болонью из-за серьезной болезни

08:50 96 Читати українською
Михайлович покинет Болонью из-за серьезной болезни
Синиша Михайлович / WordPress

Главный тренер Болонье Синиша Михайлович не сможет работать с командой из-за серьезных проблем со здоровьем.

Болонья вынуждена проститься с Синишей Михайловичем, сообщает Corrierre dello Sport. В сербского специалиста обнаружили серьезную болезнь.

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Михайлович пройдет курс лечения. Вскоре он соберет пресс-конференцию, во время которой объявит об уходе из команды. Он возглавил Болонью в январе, подписав 3-летний контракт, и помог ей подняться из зоны вылета в середину таблицы.

Ранее Михайлович работал в Катании, Фиорентине, сборной Сербии, Сампдории, Милане, Спортинге и Торино.

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Италия Болонья Болонья Трансферы Синиша Михайлович Синиша Михайлович Трансферы Чемпионата Италии
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