Михайлович покинет Болонью из-за серьезной болезни

Главный тренер Болонье Синиша Михайлович не сможет работать с командой из-за серьезных проблем со здоровьем.

Болонья вынуждена проститься с Синишей Михайловичем, сообщает Corrierre dello Sport. В сербского специалиста обнаружили серьезную болезнь.

Аталанта увеличила предложение по Малиновскому – трансфер хавбека сборной Украины все ближе

Михайлович пройдет курс лечения. Вскоре он соберет пресс-конференцию, во время которой объявит об уходе из команды. Он возглавил Болонью в январе, подписав 3-летний контракт, и помог ей подняться из зоны вылета в середину таблицы.

Ранее Михайлович работал в Катании, Фиорентине, сборной Сербии, Сампдории, Милане, Спортинге и Торино.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство