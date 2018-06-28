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Михайлович покидает Спортинг через 9 дней после подписания контракта

06:30 8 Читати українською
Михайлович покидает Спортинг через 9 дней после подписания контракта
Синиша Михайлович / Фото Getty Images

Карьера Синиши Михайловича в лиссабонском Спортинге не стала длительной.

Руководство Спортинга приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Синишей Михайловичем, сообщает официальный сайт клуба.

Интересный факт, что о назначении Михайловича главным тренером лиссабонского клуба было объявлено лишь 9 дней назад.

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"Синиша не входит в планы Спортинга на следующий сезон", - объяснил такое неожиданное решение президент клуба Соуза Синтра.

Сообщается, что разрыв соглашения с 49-летним сербским специалистом будет стоить лиссабонскому клубу 300 тысяч евро.

Теги
Синиша Михайлович Синиша Михайлович Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия
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