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Михайлович подписал новый контракт с Болоньей

22:01 7 Читати українською
Михайлович подписал новый контракт с Болоньей
Синиша Михайлович / Reuters

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович решил продлить контракт с клубом.

Итальянский клуб объявил о продолжении сотрудничества с сербским наставником на своем официальном сайте.

Болонья уволила Филиппо Индзаги с должности главного тренера – его преемник работал с 6-ю клубами Серии А

Новое соглашение 50-летнего специалиста с "красно-синими" рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что зарплата тренера составит 2 миллиона евро в год.

Михайлович возглавил Болонью во второй раз в январе этого года и финишировал с командой на 10-й строчке Серии А.

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Италия Болонья Болонья Синиша Михайлович Синиша Михайлович
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