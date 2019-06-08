Михайлович подписал новый контракт с Болоньей

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович решил продлить контракт с клубом.

Итальянский клуб объявил о продолжении сотрудничества с сербским наставником на своем официальном сайте.

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Новое соглашение 50-летнего специалиста с "красно-синими" рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что зарплата тренера составит 2 миллиона евро в год.

Михайлович возглавил Болонью во второй раз в январе этого года и финишировал с командой на 10-й строчке Серии А.

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