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Михайлович отсудил кругленькую сумму у Спортинга – "львы" уволили серба 9 дней спустя после назначения

17:34 42 Читати українською
Михайлович отсудил кругленькую сумму у Спортинга – "львы" уволили серба 9 дней спустя после назначения
Синиша Михайлович / ФК Спортинг

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович победил в судебной тяжбе с бывшим работодателем – лиссабонским Спортингом.

Сербский специалист получит 3 млн евро компенсации за молниеносную отставку летом 2018 года, сообщает A Bola.

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Михайлович возглавил Спортинг 18 июня, а уже 9 дней спустя был уволен. Экс-наставника Милана пригласил одиозный президент "зелено-белых" Бруну де Карвалью, однако его отправили в отставку после конфликта с первой командой. Новое руководство лиссабонцев решило уволить Михайловича, но серб назвал отставку безосновательной и обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В январе 2019-го Синиша Михайлович возглавил Болонью, с которой работает до сих пор. В прошлом году у тренера обнаружили лейкемию, которую он успешно одолел.

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Теги
Италия Португалия Спортивный арбитражный суд в Лозанне Синиша Михайлович Синиша Михайлович Болонья Болонья Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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