Михайлович борется с тяжелой болезнью – специалист начал курс химиотерапии

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович не опускает руки в поединке с лейкемией.

Синиша Михайлович начал курс химиотерапии, сообщает официальный сайт Болоньи.

Михайлович сообщил, что у него лейкемия – Болонья не будет искать нового тренера

50-летний специалист находится в больнице "Институт Сераньйоли", где лечится от тяжелой болезни.

Напомним, на прошлой неделе Михайлович шокировал футбольный мир заявлением о своей болезни. Вместе с руководством клуба специалист принял решение не покидать должность главного тренера Болоньи во время лечения.

По итогам прошлого сезона Серии А Болонья финишировала на 10-й строчке.

Сініша Міхайловіч почав боротьбу з раком і зобов'язаний його перемогти – Абідаль, Хонас, Соль та інші підтвердять