Михайличенко выиграл первый трофей после возвращения на тренерский мостик Динамо

Победа в Кубке Украины 2019/20 стала первой наградой для Алексея Михайличенко в роли тренера после длительного перерыва.

Динамо победило Ворсклу в серии пенальти и выиграло Кубок Украины 2019/20. Киевляне в двенадцатый раз в своей истории завоевали этот трофей.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Для Алексея Михайличенко данный титул стал 5-м в течение тренерской карьеры в киевском клубе и первым после возвращения на пост наставника "бело-синих". Как известно, 57-летний тренер возглавлял Динамо с 2002 по 2004 год. Тогда он дважды выиграл чемпионство, а по одному разу – Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, Михайличенко возглавил Динамо уже по ходу текущего сезона, заменив Александра Хацкевича. Белорус не сумел пройти квалификацию ЛЧ, после чего был отправлен в отставку.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов