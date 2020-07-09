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Михайличенко выиграл первый трофей после возвращения на тренерский мостик Динамо

06:00 - Читати українською
Михайличенко выиграл первый трофей после возвращения на тренерский мостик Динамо
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Победа в Кубке Украины 2019/20 стала первой наградой для Алексея Михайличенко в роли тренера после длительного перерыва.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Динамо победило Ворсклу в серии пенальти и выиграло Кубок Украины 2019/20. Киевляне в двенадцатый раз в своей истории завоевали этот трофей.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Для Алексея Михайличенко данный титул стал 5-м в течение тренерской карьеры в киевском клубе и первым после возвращения на пост наставника "бело-синих". Как известно, 57-летний тренер возглавлял Динамо с 2002 по 2004 год. Тогда он дважды выиграл чемпионство, а по одному разу – Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, Михайличенко возглавил Динамо уже по ходу текущего сезона, заменив Александра Хацкевича. Белорус не сумел пройти квалификацию ЛЧ, после чего был отправлен в отставку.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов

Источник: Футбол 24
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Динамо Киев - Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Алексей Алексей Михайличенко Главное
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