"В Украине сейчас одно из самых сильных поколений за всю историю. Также хочу отметить команду, когда играл Андрей Шевченко. Именно он проложил дорогу в Европу украинским футболистам.

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Его можно назвать первым легендарным футболистом Украины. Теперь у нас молодая команда, которая хочет проявить себя на чемпионате Европы. А Зинченко – наш новый номинальный лидер", – цитирует Михайличенко Voetbalmagazine.

К слову, и Богдан, и Александр получили вызов от Андрея Шевченко на сборы перед Евро-2020, во время которых запланированы три спарринга: с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Чемпионат Европы для сборной Украины начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

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