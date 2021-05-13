Михайличенко выделил нового лидера сборной Украины
Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко оценил уровень национальной команды страны.
"В Украине сейчас одно из самых сильных поколений за всю историю. Также хочу отметить команду, когда играл Андрей Шевченко. Именно он проложил дорогу в Европу украинским футболистам.
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Его можно назвать первым легендарным футболистом Украины. Теперь у нас молодая команда, которая хочет проявить себя на чемпионате Европы. А Зинченко – наш новый номинальный лидер", – цитирует Михайличенко Voetbalmagazine.
К слову, и Богдан, и Александр получили вызов от Андрея Шевченко на сборы перед Евро-2020, во время которых запланированы три спарринга: с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Чемпионат Европы для сборной Украины начнется 13 июня матчем с Нидерландами.
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