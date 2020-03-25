Михайличенко выделил лучших игроков своего амплуа в УПЛ

Левый защитник луганской Зари Богдан Михайличенко назвал топовых защитников украинского первенства.

"У нас молодой коллектив, пришел новый тренер, который пытается привить команде новый стиль игры. Думаю, у Зари получается показывать хороший футбол. Кардинально изменилась тактика, много нового в тренировочном процессе. Когда пришел Скрипник, сказал, что не будет все ломать, просто надо будет улучшить некоторые моменты – в частности, игру при стандартах у своих ворот, усвоить, как правильно располагаться во время этих ситуаций. Заря пытается действовать первым номером, а чтобы вскрывать оборону соперника, даже метр вправо-влево в расположении атакующего футболиста играет большую роль, все должно быть синхронно и отработано до автоматизма.

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Какие главные требования тренера к крайним защитникам Зари? В первую очередь, это четкая и качественная игра в обороне, ну, и, конечно, уверенные действия при подключении к атакам. Сегодня в Украине много хороших футболистов этого амплуа. Среди сильнейших левых защитников в УПЛ – Виталий Миколенко, Роман Вантух и Владислав Дубинчак. Но пока что вне конкуренции – Исмаили", – сказал Михайличенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Богдан – воспитанник киевского Динамо. В июле 2019 года он стал полноправным игроком луганской Зари как часть сделки по трансферу Александра Караваева. В текущем сезоне провел за свой клуб 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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