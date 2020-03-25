toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Михайличенко выделил лучших игроков своего амплуа в УПЛ

13:42 86 Читати українською
Михайличенко выделил лучших игроков своего амплуа в УПЛ
Богдан Михайличенко / Фото из открытых источников

Левый защитник луганской Зари Богдан Михайличенко назвал топовых защитников украинского первенства.

"У нас молодой коллектив, пришел новый тренер, который пытается привить команде новый стиль игры. Думаю, у Зари получается показывать хороший футбол. Кардинально изменилась тактика, много нового в тренировочном процессе. Когда пришел Скрипник, сказал, что не будет все ломать, просто надо будет улучшить некоторые моменты – в частности, игру при стандартах у своих ворот, усвоить, как правильно располагаться во время этих ситуаций. Заря пытается действовать первым номером, а чтобы вскрывать оборону соперника, даже метр вправо-влево в расположении атакующего футболиста играет большую роль, все должно быть синхронно и отработано до автоматизма.

Михайличенко назвал желаемый вариант продолжения карьеры – выбор несколько удивляет

Какие главные требования тренера к крайним защитникам Зари? В первую очередь, это четкая и качественная игра в обороне, ну, и, конечно, уверенные действия при подключении к атакам. Сегодня в Украине много хороших футболистов этого амплуа. Среди сильнейших левых защитников в УПЛ – Виталий Миколенко, Роман Вантух и Владислав Дубинчак. Но пока что вне конкуренции – Исмаили", – сказал Михайличенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Богдан – воспитанник киевского Динамо. В июле 2019 года он стал полноправным игроком луганской Зари как часть сделки по трансферу Александра Караваева. В текущем сезоне провел за свой клуб 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом

blog_ava
Самый дорогой игрок планеты зарабатывает вдвое меньше, чем Неймар – проблема для ПСЖ и шанс для Барселоны
10:24
315
Теги
Виктор Скрипник Виктор Скрипник Виталий Миколенко Виталий Миколенко Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак Роман Вантух Роман Вантух Заря Заря Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко УПЛ Исмаили Исмаили
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
21
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук