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Михайличенко выделил главные задачи Динамо во второй части тренировочных сборов

21:23 60 Читати українською
Михайличенко выделил главные задачи Динамо во второй части тренировочных сборов
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился планами подготовки на втором этапе тренировочных сборов в Турции.

"Второй сбор, конечно, будет отличаться от первого. На предварительном этапе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав.

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Я не считаю, что основа – это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать различные тактические построения и схемы игры", – рассказал Михайличенко в комментарии Футбольному формату.

Напомним, ближайший спарринг Динамо состоится 5 февраля, соперником киевлян станет Олимпия Любляна.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Зимние сборы
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