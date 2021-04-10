"Это сборная, а не клуб, где ты можешь видеть, как работает футболист. Ты приезжаешь, мне кажется, тренерский штаб уже знает, в каких ты кондициях, что можешь на поле.

"Шевченко знает, когда похвалить, а когда немного "напихать": Михайличенко – о методах тренера сборной Украины

Думаю, состав уже наполовину все знают. В сборной трудно проявить себя на тренировках. Ты играешь за клуб, тренерский штаб смотрит твои данные, как можешь играть. Если подходит – тебя ставят.

Каждый футболист знает, как играть при различных схемах. В атаке и защите немного другие требования к футболистам. Но нам показали на макете, на теории, по полю походили. Понимаешь, что и как", – сказал Михайличенко в комментарии Football Hub.

Україна провалює старт відбору на ЧС-2022: неминуча розплата за ігнор "динамівця" і тактичний хаос Шевченка