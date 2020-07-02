toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Михайличенко уже подписал предварительное соглашение с Андерлехтом, – Бурбас

2 июля 00:02 - Читати українською
Михайличенко уже подписал предварительное соглашение с Андерлехтом, – Бурбас
Богдан Михайличенко / фото: Заря

Журналист ТК Футбол Игорь Бурбас поделился информацией о возможном трансфере защитника Зари Богдана Михайличенко в бельгийский Андерлехт.

"Слышал, по моей информации, Михайличенко уже какое-то предварительное соглашение с Андерлехтом подписал. Конечно, он не уходит как свободный агент, за него отступные 500 тысяч евро прописаны в контракте.

Пластун объяснил, почему Михайличенко стоит сменить Зарю на Андерлехт

Наверное, Андерлехт уже договорился с Зарей. Я слышал, что Богдан уже подписал какое-то предварительное соглашение", – сказал Бурбас в эфире Инстаграма ТК Футбол.

Отметим, ранее Виктор Скрипник подтвердил, что Михайличенко интересует другие клубы. В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за Зарю 30 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи

blog_ava
Райола нашел для Балотелли клуб за океаном
00:41
376
Теги
Заря Заря Игорь Бурбас Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайличенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
30
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук