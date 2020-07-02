Михайличенко уже подписал предварительное соглашение с Андерлехтом, – Бурбас

Журналист ТК Футбол Игорь Бурбас поделился информацией о возможном трансфере защитника Зари Богдана Михайличенко в бельгийский Андерлехт.

"Слышал, по моей информации, Михайличенко уже какое-то предварительное соглашение с Андерлехтом подписал. Конечно, он не уходит как свободный агент, за него отступные 500 тысяч евро прописаны в контракте.

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Наверное, Андерлехт уже договорился с Зарей. Я слышал, что Богдан уже подписал какое-то предварительное соглашение", – сказал Бурбас в эфире Инстаграма ТК Футбол.

Отметим, ранее Виктор Скрипник подтвердил, что Михайличенко интересует другие клубы. В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за Зарю 30 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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