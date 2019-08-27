"Михайличенко устроил в Динамо военный лагерь", – Спиваковский

Журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский передал информацию двух источников, которые рассказали о нововведениях Алексея Михайличенко в Динамо.

"Это был сбор. Одни информаторы говорят, что Михайличенко устроил военный лагерь: люди бегали с рюкзаками по пересеченной местности.

Григорий Суркис настоял, чтобы Динамо возглавило очередное "динамовское сердце", – ТаТоТаке

По словам второго информатора, каждый день были двухразовые занятия. То есть это была попытка подтянуть физическое состояние футболистов, будто бы оно было на нуле", – сказал Спиваковский.

Алексей Михвйличенко заменил Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо, и уже успел потерять очки в матче 5 тура УПЛ против Олимпика (1:1).

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики