Лига Жупиле, 31 тур

Андерлехт – Зюлте-Варегем – 4:1

Голы: Эль Хаджи, 32, Мурильо, 45+2, Версарен, 54, Диаби, 89 – Воссен, 5

Удаления: Каллен, 85 – Марк, 26

В гости к брюссельцам приехал прямой конкурент, который отставал всего на три очка. Начало встречи сложилось для Андерлехта ужасно – опытный Йелле Воссен открыл счет на 5 минуте. Камбеку хозяев помог Дэмьен Марк, получивший прямую красную за грубый фол в центре поля.

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Андерлехт дважды воспользовался численным превосходством еще до перерыва. Одним из главных героев стал Богдан Михайличенко, который вернулся в основу после двухматчевой паузы. В моменте с первым голом украинец отличился предголевым пасом, а во втором ассистировал точно на голову Майклу Мурильо – панамец пробил голкипера со второй попытки.

После отдыха Андерлехт довел дело до логического завершения. Версарен закрепил преимущество, а Диаби оформил разгром уже в равных составах. Подопечные Венсана Компани остаются пятыми, но сохраняют хорошие шансы на борьбу за "серебро" чемпионата – до Антверпена 5 очков.

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Предголевой пас Михайличенко:

Ассист Михайличенко: