Михайличенко: У Шахтера нет бразильцев, там играют украинцы – Марлос, Мораес

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ироничными высказываниями оценил матч против Шахтера (3:1).

"Физические кондиции Динамо на фоне бразильской техники бразильцев Шахтера? В донецком клубе же нет бразильцев, там играют украинцы, Марлос, Мораес.

Шахтер – Динамо – видео голов

Шахтеру нельзя давать столько свободы и контроля мяча. Игровой тонус игроков Динамо не помог сохранить нам структуру игры до конца. Шахтер лучше использовал свои шансы.

Можно поздравить всех с возвращением футбола в Украине, но, конечно результат неутешительный, по моему мнению, даже несправедлив. Кто лучше использует свои моменты, тот и выиграет", – заявил Михайличенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте