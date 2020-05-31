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Михайличенко: У Шахтера нет бразильцев, там играют украинцы – Марлос, Мораес

19:41 270 Читати українською
Михайличенко: У Шахтера нет бразильцев, там играют украинцы – Марлос, Мораес
Марлос и Мораес / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ироничными высказываниями оценил матч против Шахтера (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Физические кондиции Динамо на фоне бразильской техники бразильцев Шахтера? В донецком клубе же нет бразильцев, там играют украинцы, Марлос, Мораес.

Шахтер – Динамо – видео голов

Шахтеру нельзя давать столько свободы и контроля мяча. Игровой тонус игроков Динамо не помог сохранить нам структуру игры до конца. Шахтер лучше использовал свои шансы.

Можно поздравить всех с возвращением футбола в Украине, но, конечно результат неутешительный, по моему мнению, даже несправедлив. Кто лучше использует свои моменты, тот и выиграет", – заявил Михайличенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

blog_ava
Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте
18:30
1803
Теги
Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Марлос Марлос Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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