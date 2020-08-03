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Михайличенко трогательно попрощался с Зарей

14:01 - Читати українською
Михайличенко трогательно попрощался с Зарей
Богдан Михайличенко / фото: ФК Заря

Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко поблагодарил луганской Зари за сотрудничество.

"Пришло время двигаться дальше, я получил для себя новый вызов, поэтому хочу поблагодарить ФК Заря, всем игрокам, руководству, за проведенных 2 года в этом клубе. Мы вместе прошли трудный путь к бронзе, выросли как игроки, и переживали незабываемые эмоции, среди которых были взлеты и падения.

Андерлехт официально представил Михайличенко

Хочу всех поблагодарить за яркие моменты, понимание и поддержку, и всем хочу пожелать достичь тех высот, которые вы себе поставите. Спасибо за совместно проделанную работу, усердный труд и ту атмосферу, которая была у нас в команде. Так же спасибо тренерам и руководству, без вас я бы не стал тем, кем я есть, вы дали мне все, что бы расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле", – поделился Михайличенко в Instagram.

К слову, Михайличенко провел 35 матчей в составе Зари в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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Пришло время двигаться дальше , я получил для себя новый вызов , поэтому хочу поблагодарить ФК ЗАРЯ, всех игроков , руководство ,за проведённых 2 года в этом клубе. Мы вместе прошли тяжёлый путь к бронзе , выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были и взлеты и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты , понимание и поддержку , и всем хочу пожелать достичь тех высот , которые вы себе поставите, спасибо за совместно проделанную работу и усердный труд и ту атмосферу , которая была у нас в команде. Так же спасибо тренерам и руководству , без вас я бы не стал тем, кем я есть , вы дали мне все, что бы расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле!

Допис, поширений користувачем @ mykhailichenko_44

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Заря Заря Богдан Богдан Михайличенко Украинцы за рубежом
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