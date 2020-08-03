Михайличенко трогательно попрощался с Зарей

"Пришло время двигаться дальше, я получил для себя новый вызов, поэтому хочу поблагодарить ФК Заря, всем игрокам, руководству, за проведенных 2 года в этом клубе. Мы вместе прошли трудный путь к бронзе, выросли как игроки, и переживали незабываемые эмоции, среди которых были взлеты и падения.

Андерлехт официально представил Михайличенко

Хочу всех поблагодарить за яркие моменты, понимание и поддержку, и всем хочу пожелать достичь тех высот, которые вы себе поставите. Спасибо за совместно проделанную работу, усердный труд и ту атмосферу, которая была у нас в команде. Так же спасибо тренерам и руководству, без вас я бы не стал тем, кем я есть, вы дали мне все, что бы расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле", – поделился Михайличенко в Instagram.

К слову, Михайличенко провел 35 матчей в составе Зари в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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