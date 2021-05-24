58-летняя легенда "бело-синих" будет заниматься олимпийским направлением работы УАФ, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Суркис пытается удержать Михайличенко в Динамо – ему пророчат место в УАФ

В президиум также вернулся Василий Орлецкий, он будет отвечать за реструктуризацию массового футбола. Еще одним вице-президентом стал Юрий Голик, который возьмет под контроль развитие инфраструктуры.

Ранее уже сообщалось, что Михайличенко планирует уход из Динамо, ведь ему, вроде как, подготовлено место в Украинской ассоциации футбола. Он должен был заменить Мирона Маркевича на посту Председателя Комитета национальных сборных, но этого не произошло. Зато Михайличенко будет курировать другое направление работы ассоциации.

Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе спортдиректором с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером. По завершении сезона 2019/20 он вернулся на прежнюю должность.

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