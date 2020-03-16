toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Михайличенко стал лучшим игроком 23 тура УПЛ, эффектно наказав Шахтер

11:44 14 Читати українською
Михайличенко стал лучшим игроком 23 тура УПЛ, эффектно наказав Шахтер
Богдан Михайличенко / фото из открытых источников

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 23 тура Favbet Лиги.

Защитник Зари Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 23 тура УПЛ по решению экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Заря – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Воспитанник киевского Динамо стал автором победного гола в матче против Шахтера (1:0). Это был его второй результативный удар в текущем розыгрыше УПЛ.

Напомним, права на Михайличенко достались Заре как часть компенсации за переход Александра Караваева в Динамо. Контракт 22-летнего защитника с Зарей рассчитан до лета 2023 года.

Заря – Шахтер: Пятов получил замену, Коноплянка разочаровал, стыд в защите чемпиона и след Динамо в веселом матче УПЛ

blog_ava
Зинченко признался, как Влада Седан заботится о его здоровье во время пандемии коронавируса
07:30
237
Теги
Заря Заря Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
47
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук