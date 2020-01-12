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Михайличенко: С первого дня сборов игроков Динамо ждет серьезная работа

12 января 09:17 437 Читати українською
Михайличенко: С первого дня сборов игроков Динамо ждет серьезная работа
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Главный тренером Динамо Алексей Михайличенко оценил готовность своих подопечных к началу зимних тренировочных сборов.

"Настроение боевое. Оно и должен быть таким, поскольку есть желание доказать, прежде всего самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от себя и команды новых побед и хороших игр.

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Функциональное состояние игроков покажут первые дни сборов. О всех говорить трудно, но уверен, что ребята – профессионалы. И несмотря на отпуск, каждый занимался индивидуально – кто-то в футбол играл, кто-то бегал.

Мы не давали никаких индивидуальных заданий игрокам во время отпуска. Мы прекрасно понимали, что это лишь формальность. Если игрок сам захочет, то он обязательно будет сам заниматься. Но я еще раз повторюсь, что мы предупреждали их о том, что втягивающих тренировок не будет и с первого дня их ждет серьезная работа. Думаю, они меня услышали, поскольку даже на первой тренировке видно, что ребята готовы", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию 15 января.

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