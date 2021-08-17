Первый вице-президент Украинской ассоциации футболу Алексей Михайличенко признался, как в организации работали над созданием списка игроков на ближайшие встречи.

"Согласно регламентным требования ФИФА, вызовы в национальную сборную на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены в клубы за две недели до его начала.

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На заседании комитета национальных сборных УАФ был составлен список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды", – цитирует Михайличенко официальный сайт УАФ.

Напомним, "сине-желтые" после ухода Андрея Шевченко до сих пор остаются без главного тренера. Поэтому список вызванных игроков на поединки квалификации ЧМ-2022 против Франции и Казахстана, а также на спарринг с Чехией составили на заседании соответствующего комитета.

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