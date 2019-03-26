Михайличенко рассказал, что означает термин "Конспекты Лобановского"

Экс-наставник киевлян Алексей Михайличенко рассказал, что он вкладывает в понятие "Конспекты Лобановского".

"Люди неправильно понимают термин "Конспекты Лобановского". Это не какая-то папочка, конечно нет. У каждого тренера есть набор упражнений. Если ты был футболистом, ты видел благодаря чему набираешь хорошую форму, благодаря чему ты совершенствовался, групповые упражнения конкретно.

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Конечно, это нужно совершенствовать. Меняются тактики, видения. Было немало упражнений, которые я вижу и сейчас, они актуальны. Тот же квадрат.

Вы что, думаете Лобановский сел и ночью придумал все упражнения? Он тоже где-то что-то увидел, тоже чему-то учился, своего добавлял и составлял эти конспекты. Так все тренеры делают, а то, что говорят: "Держите папку" .... я понимаю, что нет смысла что-то доказывать. Эти люди вообще не понимают в футболе", – сказал Михайличенко в шоу Физкультура.

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