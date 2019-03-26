toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Михайличенко рассказал, что означает термин "Конспекты Лобановского"

15:47 82 Читати українською
Михайличенко рассказал, что означает термин "Конспекты Лобановского"
Олексій Михайличенко / фото: Є. Кравс

Экс-наставник киевлян Алексей Михайличенко рассказал, что он вкладывает в понятие "Конспекты Лобановского".

"Люди неправильно понимают термин "Конспекты Лобановского". Это не какая-то папочка, конечно нет. У каждого тренера есть набор упражнений. Если ты был футболистом, ты видел благодаря чему набираешь хорошую форму, благодаря чему ты совершенствовался, групповые упражнения конкретно.

"Лобановский сказал, что я пью, как сумасшедший", – экс-тренер Челси рассказал, как "обманул" Мэтра во время ужина

Конечно, это нужно совершенствовать. Меняются тактики, видения. Было немало упражнений, которые я вижу и сейчас, они актуальны. Тот же квадрат.

Вы что, думаете Лобановский сел и ночью придумал все упражнения? Он тоже где-то что-то увидел, тоже чему-то учился, своего добавлял и составлял эти конспекты. Так все тренеры делают, а то, что говорят: "Держите папку" .... я понимаю, что нет смысла что-то доказывать. Эти люди вообще не понимают в футболе", – сказал Михайличенко в шоу Физкультура.

"Боявся, що мене вважатимуть зрадником батьківщини". Василь Рац – про діалоги з Лобановським, Прімеру і страшний параліч

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Валерий Лобановский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
33
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук