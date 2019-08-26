Михайличенко рассказал, чего Динамо не хватило в матче с Олимпиком

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, как хотел сыграть против Олимпика (1:1).

"Расстроен, дебютный матч хотелось бы выиграть. До последней минуты верил, что сможем переломить, забить второй мяч. Второй тайм вселял оптимизм, ребята включили скорости, заиграли в нужный футбол. Немного не хватило исполнительского мастерства, хладнокровия.

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Вся команда очень расстроена. Они бились, играли до последней секунды, чтобы добиться желаемого результата. Но та ошибка, которая привела к пропущенному голу, поставила нам непростую задачу, учитывая, как Олимпик играл в обороне.

Со всеми футболистами, даже которых знаю, будем знакомиться в процессе работы. У каждого будет шанс. Думал, что Кадири будет неплохо смотреться, не ошибся", – сказал Михайличенко программе Футбольный формат.

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