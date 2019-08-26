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Михайличенко рассказал, чего Динамо не хватило в матче с Олимпиком

26 августа 23:55 4 Читати українською
Михайличенко рассказал, чего Динамо не хватило в матче с Олимпиком
Алексей Михайличенко / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, как хотел сыграть против Олимпика (1:1).

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Расстроен, дебютный матч хотелось бы выиграть. До последней минуты верил, что сможем переломить, забить второй мяч. Второй тайм вселял оптимизм, ребята включили скорости, заиграли в нужный футбол. Немного не хватило исполнительского мастерства, хладнокровия.

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Вся команда очень расстроена. Они бились, играли до последней секунды, чтобы добиться желаемого результата. Но та ошибка, которая привела к пропущенному голу, поставила нам непростую задачу, учитывая, как Олимпик играл в обороне.

Со всеми футболистами, даже которых знаю, будем знакомиться в процессе работы. У каждого будет шанс. Думал, что Кадири будет неплохо смотреться, не ошибся", – сказал Михайличенко программе Футбольный формат.

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