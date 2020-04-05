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Михайличенко раскрыл график тренировок Динамо в суровых условиях карантина

14:36 44 Читати українською
Михайличенко раскрыл график тренировок Динамо в суровых условиях карантина
Тренировка Динамо / Официальный сайт клуба

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко объяснил, какие меры принял клуб для сохранения здоровья игроков.

"Я был на базе несколько раз, но не для того, чтобы осуществлять тренерский контроль. Например, с семьей Пиварича пообщались, но на расстоянии 20-ти метров. Мы разработали программу индивидуальной подготовки таким образом, чтобы ребята на базе не пересекались между собой, а работали в условиях "один игрок на одно поле на час". На базе много полей, поэтому это можно воплотить, мы соблюдаем все меры предосторожности. в нынешних условиях к работе и обеспечении безопасности надо подходить очень и очень серьезно.

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Многим нашим игрокам я сказал, что после нынешней ситуации они полюбят сборы, когда трудно, но есть желание и, главное, возможность полноценно работать. Важно, что наши игроки проявляют инициативу, хотят работать и приняли участие в разработке графиков индивидуальных занятий на базе. Это их инициатива и зона ответственности, они профессионалы и ведут себя соответственно", – рассказал Михайличенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, все клубы УПЛ вынуждены соблюдать карантин из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

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Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Йосип Пиварич Йосип Пиварич Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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