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Михайличенко раскритиковал продолжение чемпионата Украины

20:13 293 Читати українською
Михайличенко раскритиковал продолжение чемпионата Украины
Алексей Михайличенко / Профутбол

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал возможную паузу в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен. Нужно делать паузу.

Динамо обратилось к болельщикам насчет пандемии коронавируса

Я не знаю, какое примут решение, и будет время доигрывать. Потому что мы начали уже вторую часть сезона, второй отрезок, и ее надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили некий мини-чемпионат", – отметил Михайличенко в комментарии Football Hub.

Напомним, поединок Динамо – Десна в рамках 23-го тура УПЛ, как и все остальные в чемпионате Украины, состоялся пустых трибунах. Причиной этому стала пандемия коронавируса.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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