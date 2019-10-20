Михайличенко прокомментировал очередную победу Динамо в матче против Александрии

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился мнением о победе своей команды в матче 11 тура УПЛ против Александрии.

"Сегодня была достаточно важная и хорошая победа. Соперник был очень достойный. Один из наших конкурентов, который показывает хороший футбол. Было трудно. Многие наши игроки, на мой взгляд, не показали того, что они могут в силу разных обстоятельств. После матчей сборных нужно снова почувствовать клуб и чемпионат. На первом месте был результат.

Динамо – Александрия – 1: 0 – видео гола и обзор матча

Если мы сыграли на ноль, то это хорошо. Попов и Шабанов сыграли хороший матч. Было много борьбы. В футболе все начинается с обороны. А потом уже строится атака. Стремимся к тому, чтобы соперник имел как можно меньше шансов забить и продуктивно играть в атаке. Сегодня нам это удалось. Естественно, что у нас задача в каждом матче сыграть на ноль.

Александрия показала добротный футбол. Они пытались играть на результат до конца, имели неплохие моменты. Но это не умаляет нашей победы. Когда играют два таких хороших соперника, которые показывают атакующий футбол, то матч держит в напряжении.

Что не получилось? Соперник хорошо оборонялся. Нам немного не хватило скорости, чтобы создавать больше проблем обороне Александрии. Но на это есть определенные причины. Надеемся, что в следующих играх команда будет двигаться по-другому", – цитирует Михайличенко Динамомания.

Динамо продолжило свою победную серию в УПЛ до пяти матчей (разница голов – 13:0).

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