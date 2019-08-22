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Михайличенко призвал фанатов Динамо поддержать команду в непростое время

16:41 12 Читати українською
Михайличенко призвал фанатов Динамо поддержать команду в непростое время
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Новый наставник киевского гранда напомнил о единстве клуба и его болельщиков.

 

"Сейчас непростое время для нашего Динамо. Но мы всегда были и будем сильны единством, верой друг в друга. Только вместе мы можем достичь результата.

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Следующий наш матч – с Олимпиком. И нам очень важны ваши внимание и поддержка. Приходите на стадион", – сказал Михайличенко в ролике для клубного YouTube-канала.

Напомним, матч пятого тура УПЛ между Динамо и Олимпиком состоится 24 августа в 19:30 по киевскому времени. Это будет дебютная игра Алексея Михайличенко после возвращения на тренерский мостик киевлян.

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